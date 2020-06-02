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Adana'da buğday rekoltesi ve veriminde artış bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, hasadı süren buğdaydan dekar başına elde edilen verim ile rekoltede artış hedefleniyor.

Adana'da buğday rekoltesi ve veriminde artış bekleniyor
02.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:18

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, hasadı süren buğdaydan dekar başına elde edilen verim ile rekoltede artış hedefleniyor.

Türkiye için stratejik ürünler arasında yer alan buğdayın hasadı, Çukurova'nın verimli arazilerinde devam ediyor.

Kentte 1 milyon 600 bin dekarda ekimi yapılan buğdayda, yaklaşık 750 bin tonla son 7 yılın en yüksek rekoltesinin alınması hedefleniyor.

Dekara 468 kilogram verim tahmin edilen buğdayda, hasat sezonun son 10 yılın en bereketlisi olması bekleniyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, kentte buğday hasadının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Buğday ekim alanının geçen yıla göre artış gösterdiğini ifade eden Doğru, şöyle konuştu:

"Geçen yıl toplam 1 milyon 360 bin dekar alanda ekili olan buğday bu sene 1 milyon 600 bin dekar alanda ekildi. Yani buğday ekim alanımız Adana'da arttı. Bununla beraber görünen o ki halen kıraç yerlerde biçilen buğday olmasına rağmen verimler çok yüksek. Ova içerisinde de hasat yapan çiftçilerimiz var. Geçen sene 500 bin ton olan rekoltemiz bu yıl 750 bin ton civarında olacak. Son 7 yıla baktığımızda Adana'da en fazla buğday rekoltesi 730 bin tondu. Bu sene 750 bin tonla buğday rekoltemizin de rekorunu kırmış olacağız."

"Çiftçimiz verim ve fiyattan memnun"

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday için ton başına 1650 lira alım fiyatı açıkladığını anımsatan Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Adana buğdayı serbest piyasada tüccarımız tarafından tarla teslimi brüt olarak 1720 lira, net olarak da çiftçimizin cebine ton başına 1650 lira girmekte. Bu da çiftçimizi gayet memnun etmekte. Hem verim yüksek olduğu için hem de fiyat tatminkar olduğu için çiftçimiz memnun."

Lisanslı depolara ilişkin de bilgi veren Doğru, "Adana'da 400 bin ton lisanslı depo kapasitesi var. Bu avantajlardan çiftçimiz faydalanırsa piyasaya bir anda çok fazla buğday girmesini engellemiş oluruz ve fiyatların da düşmesine mani oluruz. Bu konuda da çiftçimizin duyarlı davranmasını, ihtiyacı olan çiftçilerimizin lisanslı depoları kullanabileceğini duyurmak isterim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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