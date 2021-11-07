Adana'da budadığı ağacın gövdesiyle dalı arasında sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Adana'da budadığı ağacın gövdesiyle dalı arasında sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da budadığı ağacın gövdesiyle dalı arasında sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde budadığı ağacın gövdesiyle dalı arasında sıkışan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde budadığı ağacın gövdesiyle dalı arasında sıkışan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Güneri Mahallesi'nde Bünyamin Aköz (42), budamak için evinin önündeki dut ağacına çıktı.

Kestiği dalın kolunun üzerine düşmesi sonucu Aköz, dal ile ağaç gövdesi arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, ağaca çıkarak Aköz'ün kolunun üzerine düşen dalı kesti.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Aköz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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