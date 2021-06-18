Adana'da bu sezon turfanda domateste rekolte beklentisi 200 bin ton
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bu sezon turfanda domateste rekolte beklentisi 200 bin ton

Adana'da bu sezon turfanda domateste rekolte beklentisi 200 bin ton
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda domateste bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da turfanda domateste bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte yaklaşık 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan tarla domatesinde hasat devam ediyor.

Turfanda domatesin tarlada kilogramı ortalama 1,5 liradan alıcı bulurken, hasadı yapılan ürünler Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 29 bin dönüm alana ekilen tarla domatesinde 160 bin ton ürün elde edilmişti.

Fiyatlar 1,5-1,6 lira

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, bu yıl tarla domatesinde dönüm başına 6 tona yakın ürün hasat edildiğini belirten Tekin, "Bizim hasatlarımız bir ay önce başladı. Şu an en yoğun hasadın olduğu dönemdeyiz. Her yıl mayısın ortasından itibaren tarlada hasadımız başlar. Tarla domatesi tüketiciler tarafından tercih ediliyor, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. İhraç da ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, yaklaşık 30 bin dekar alanda domates üretimi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu anda üretim başladı, fiyatlar 1,5 ile 1,6 lira arasında seyrediyor. Dönümden ortalama 6 tona yakın domates hasat ediyor çiftçilerimiz. Yaklaşık 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz domates üretiminden ve fiyatlardan memnun. Böyle giderse inşallah çiftçimizin yüzü gülecek diye ümit ediyoruz."

Bölgedeki üretimle salça, ketçap, domates suyu ve yem gibi ürünlere de ham madde sağlandığına işaret eden Tekin, "Özellikle ilimizdeki üreticiler bu konuda ciddi çalışmalar yapmakta. Domates tarımında da kurulan tesislerle birlikte üretim artmakta. Üretim arttığında çiftçi daha yüksek gelir elde edip, daha mutlu bir hayat sürebilmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Aytaç Kara Fatih Terim Gareth Bale
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bu sezon turfanda domateste rekolte beklentisi 200 bin ton - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:33:00. #1.15#

title