Adana'da bozuk balık satmaya çalışanlara ceza kesildi

Kozan ilçesinde bozulmuş balıkları satmaya çalıştığı iddia edilen satıcılara idari işlem yapılarak para cezası kesildi.

Belediye Zabıta ekipleri, izinsiz balık tezgahı kurarak balık satanlara yönelik yaptıkları denetimde ilçe dışından getirilen bozuk balıkları satmaya çalışıldığını tespit etti.

Bozuk balıklara el koyan zabıta ekipleri, satmaya çalışanlara da idari işlem başlatarak, para cezası uyguladı.

Vatandaşları bozuk balık satıcılarına karşı uyaran Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, "Vatandaşlarımızın, bilinen ve izin verilen yerlerden bu ürünleri tedarik etmesi sağlık açısından son derece önemlidir. Biz Zabıta Müdürlüğü olarak, bu konuda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu satıcılara rastlayan vatandaşlarımızın zabıta müdürlüğümüze bilgi vermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın