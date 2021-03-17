Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

17.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:03
Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, boşandığı eşini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Deniz Y, boşandığı eşi Gülçin Y'yi çocuklarıyla yaşadığı evinde av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti.

Evdeki sesleri duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, zanlı Deniz Y'yi boşandığı eşini darbederken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Ezgi Eyüboğlu Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da boşandığı eşini darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:06:58. #1.14#
title