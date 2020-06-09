Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı gözaltına alındı Adana'da boşandığı eşini darbeden şüpheli yakalandı.

Adana'da boşandığı eşini darbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda H.E. yürüyüş yaptığı sırada boşandığı eşi E.B. tarafından yolu kesilerek darbedildi.

H.E, bir kadın kuaförüne sığınırken, çevredeki vatandaşlar da olaya tepki göstererek E.B'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kadının şikayetçi olması sonucu E.B'yi gözaltına aldı.

Yaralı H.E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA