Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

07.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:52
Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Emin Baruk idaresindeki 06 LT 469 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda boş sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar, Baruk'u sulama kanalından çıkardı.

Hafif yaralanan Baruk, olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Soral Kenan Doğulu Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Halis Özkahya Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 20:52:28. #1.16#
title