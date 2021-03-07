Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
07.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:52
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Emin Baruk idaresindeki 06 LT 469 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar, Baruk'u sulama kanalından çıkardı.
Hafif yaralanan Baruk, olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı