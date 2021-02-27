Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kazada yara almadı
27.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:18
Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Adana'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Rabia Cam idaresindeki 33 AKK 44 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu boş sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil sulama kanalından çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt