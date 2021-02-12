Boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
12.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:49
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Pınar H. idaresindeki 01 DHJ 27 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle DSİ'ye ait boş sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi, yaralı kadını sulama kanalından çıkardı.
Pınar H, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu