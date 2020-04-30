Adana'da boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı
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Adana'da boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı

Adana'da ihbar üzerine polis ekiplerince kazılan boş arazideki etrafı taşlarla çevrili mezardan köpek yavrusu ölüsü çıktı.

Adana'da boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı
30.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:10

Adana'da ihbar üzerine polis ekiplerince kazılan boş arazideki etrafı taşlarla çevrili mezardan köpek yavrusu ölüsü çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki boş arazide etrafı taşlarla çevrili mezar görünümlü yeri fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, mezarın etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Burada mühimmat gömülü olabileceği ihtimali üzerine bomba arama köpeği ve dedektörle bölge incelendi.

Herhangi bulguya rastlanmaması üzerine ekiplerce kazılan mezar yerinde, battaniyeye sarılı köpek yavrusu ölüsü bulundu. Ekipler, mezarı tekrar kapatarak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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