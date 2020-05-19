Adana'da boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Adana'da boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Adana'da bir evin tuvalet giderine düşüp boruda sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı
19.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:50

Adana'da bir evin tuvalet giderine düşüp boruda sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, iki katlı müstakil bir evin üst katındaki dairenin tuvalet giderine kedi yavrusu düştüğü ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, yavru kedinin alt kattaki boruda sıkıştığını tespit etti.

Ekip, boruyu kırarak yavruyu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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