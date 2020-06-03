Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu
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Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu
03.06.2020 04:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 04:57

Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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