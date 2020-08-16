Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.
16.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:00
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Sedat D, Halim Ç. ve Ferat K. boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu gören cankurtaranlar, suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye alarak sahile getirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Kaynak: AA