Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Sedat D, Halim Ç. ve Ferat K. boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu gören cankurtaranlar, suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye alarak sahile getirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Kaynak: AA