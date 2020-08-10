Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan plajda serinlemek için denize giren Zehra Budan (18) ve Yeter Karataş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Olay sırasında bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarılan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA