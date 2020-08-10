Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
10.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:46
Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan plajda serinlemek için denize giren Zehra Budan (18) ve Yeter Karataş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Olay sırasında bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarılan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansla Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA