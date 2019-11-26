Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu
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Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu

Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu Kaldırımda boğazı iki tarafından ve yüzü kesilmiş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı Yoğun bakıma alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildiADANA - Adana'da kaldırımda boğazı iki tarafından ve yüzü kesilmiş halde bulunup hastaneye...

26.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:53
Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu

'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu

Kaldırımda boğazı iki tarafından ve yüzü kesilmiş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Yoğun bakıma alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da kaldırımda boğazı iki tarafından ve yüzü kesilmiş halde bulunup hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi 24 Sokak'ta meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında vatandaşlar kaldırımda kanlar içinde yatan bir kadını görünce sağlık ve ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının boğazının iki tarafı ve yüzünün bıçakla kesildiğini belirleyip, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklanan kadının Burcu Tokaker olduğunu belirleyen polis, olayın olduğu mahalleyi ablukaya alarak, genç kadını kimin bıçakladığını bulmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu
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