Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

15.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:24

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitduran Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde bir kişinin yerde yaralı halde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından bıçaklandığı belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Veysel Emre olduğunu belirledi.

Olayın zanlısı da Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Veysel Emre'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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