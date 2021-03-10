Adana'da "Biz her yerdeyiz" sergisi açıldı
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Adana'da "Biz her yerdeyiz" sergisi açıldı

10.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:28
Adana'da

Adana'da sanatçı Meysun Mirel'in yeni dünya modern sanat teknikleri kullanarak yapılmış sanatsal çalışmalardan oluşan "Biz her yerdeyiz" isimli sergi açıldı.

Adana'da sanatçı Meysun Mirel'in yeni dünya modern sanat teknikleri kullanarak yapılmış sanatsal çalışmalardan oluşan "Biz her yerdeyiz" isimli sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışında atölye çalışması gerçekleştirildi.

Asamblaj, dökme, soyut sanat, alkol mürekkebi sanatı, epoksi ve diğer tekniklerin doğadan temin edilen atık malzemeler ile soyut geometrik kurgu, kumaş ve kompozisyon ile güncel nesnelerin birlikte kullanıldığı sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi, 12 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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