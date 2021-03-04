Adana'da bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu bakıma alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, belediye ekiplerinin bitkin halde bulduğu dağ keçisi yavrusu bakıma alındı.

Belemedik Tabiat Parkı'nda yol çalışması yapan belediye ekipleri, çalışma alanı içerisinde dağ keçisi yavrusuna rastladı. Yavrunun yorgun ve bitkin halde olduğunu fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliğine bildirdi.

O sırada çalışmaları yerinde incelemek için bölgede bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da dağ keçisi yavrusuyla yakından ilgilendi.

Yavrunun bakıma alınacağını belirten Çay, "Bugün bir sürpriz ile karşı karşıyayız. Yavru bir dağ keçisi belediye personellerim tarafından bulundu. Muhtemelen küçük bir hastalığı var. Ekipleri çağırdık, onlara teslim ederek inşallah tedavisini gerçekleştireceğiz." dedi.

Dağ keçisi yavrusu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat