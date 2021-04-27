Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı
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Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı

Anadolu Ajansı / Atakan Kızıldağ - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içinden köpek çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içinden köpek çıktı.

Arslanpaşa Mahallesi'nde bir otomobilin üzerinden geçtiği ağzı bağlı çuvalı açan vatandaşlar, çuvalda köpek bulunduğunu gördü. Vatandaşlarca, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin telef olduğu öğrenildi.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin kullandığı bisikletin arkasındaki ağzı bağlı çuvalın düştüğü görülüyor.

Kayıtlara göre, içinde köpek bulunduğu için hareket eden çuvalın, önüne gelen bir otomobilin sürücüsü burada kısa süre bekledikten sonra aracıyla ileri geri gidip çuvalın üzerinden geçiyor.

Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı
Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı
Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı
Bisikletten düşen ve üzerinden otomobil geçen çuvaldan köpek çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Kızıldağ

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