Bisiklet sürme etkinliği

Adana'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Adana'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Bisiklet kullanımının sağlık ve çevre yönünden olumlu etkilerine dikkati çekmek amacıyla "Doğa ve sağlık için pedallıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona, çok sayıda kişi katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Parkı'nda etkinlik başlamadan önce yaptığı konuşmada, Adana'nın yakın zamanda bisiklet kenti olarak anılacağına inandığını belirterek, "Şehrimizin çevre sağlığının ve temizliğinin sağlanması, egzoz gazlarından arındırılması için en güzel organizasyon budur." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bisiklet meraklıları, tarihi Taş Köprü'yü de içeren yaklaşık 12 kilometrelik güzergahı tamamlayıp, etkinliği başladıkları nokta olan Atatürk Parkı'nda bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa