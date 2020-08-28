Adana'da bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Adana'da bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu ikisi baba ve oğlu olan 3 kişi yaralandı.

Adana'da bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu ikisi baba ve oğlu olan 3 kişi yaralandı. Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde Yasin Fırat'ın kullandığı 01 DTF 15 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen İsmail Çağıtay'ın kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada, Çağıtay, Fırat ile motosikletteki oğlu Yusuf Fırat (16) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri Çağıtay'ı Yüreğir Devlet Hastahanesine, baba ve oğlunu Adana Şehir Hastahanesine kaldırdı. Kaynak: AA