Adana'da birlikte yaşadığı kadını kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle yaralayan kişi tutuklandı

Adana'da birlikte yaşadığı kadını kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle darbedip bıçakla burnundan yaralayan kişi tutuklandı.

Adana'da birlikte yaşadığı kadını kahvaltı hazırlamadığı gerekçesiyle darbedip bıçakla burnundan yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Gül G, vefat eden kuzeninin taziyesine gitmek için evden çıkmak üzereyken resmi nikahsız birlikte yaşadığı Volkan K. kahvaltı hazırlamasını istedi.

Kadının taziye evine gideceğini belirtmesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada Volkan K, Gül G'yi darbedip bıçakla burnundan yaraladı.

Olayı haber alan kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı kadın 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan Volkan K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun