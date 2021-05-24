Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobili şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri otomobilde inceleme yaptı.

Mermi izleri bulunan otomobilde başında ve vücudunda ateşli silah yarası olduğu anlaşılan bir kadının öldüğü belirlendi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide yine başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan bir kadın cesedi daha buldu.

Cesetler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobilin içerisindeki cesedin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cesedin ise Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öldürülen kadınlardan Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Kozan'da yaşayan erkek arkadaşı F.A. tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Kır, daha güvenli olur gerekçesiyle bir süre kadın sığınma evinde kalan kızının erkek arkadaşı için "uzaklaştırma" kararı aldırdığını iddia etti.

Güvenlik güçlerinden F.A'yı yakalamalarını isteyen anne Kır, kızı Tuğçe'nin öldürülmeden önceki gece kendilerine bir şey söylemediğini, yanında öldürülen Melek Elşemo'nun ise kendi ağabeyinin imam nikahlı eşi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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