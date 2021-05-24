Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde biri otomobil içerisinde, diğeri boş arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde biri otomobil içerisinde, diğeri boş arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cesedi daha buldu.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cesedin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cesedin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana'da biri otomobil içerisinde diğeri arazide iki kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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