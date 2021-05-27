Adana'da bir takside 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Adana'da bir takside 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir takside 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirilen takside bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirilen takside bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda uyuşturucuyu, Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarına getireceği istihbaratı üzerine bir taksiyi takibe aldı.

Ekipler durdurdukları takside yaptıkları aramada 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Taksideki M.N, gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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