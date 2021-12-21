Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı - Haberler
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Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da bir patane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava poğaça, simit dağıttı.

ADANA (AA) - Adana'da bir patane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında başlayan düşüşten dolayı, vatandaşa bedava poğaça, simit dağıttı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle iş yerinde 1 saat boyunca müşterilerine ve caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Orhan Can, dün akşamdan itibaren döviz kurlarındaki düşüşten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Müşterilerine 1 saat içerisinde simit ve poğaça dağıtma kararı aldığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız çok yükselen fiyatların dolar, altın ve avronun düşmesinden dolayı tekrar eski fiyatlarına getirmek ve diğer firmalara da örnek olsun. Herkes elini taşın altına koysun. Her şey vatan, millet, devlet ve bayrak içindir. Bu ülke bizimdir, sahipsiz değildir."

Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime giderek 1 yıl öncenin fiyatlarına döndürdüğünü de sözlerine ekledi.

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

Adana'da bir pastane dolar düşünce bedava poğaça, simit dağıttı

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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