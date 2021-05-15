Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yol kontrolü yaptı.
Şevkiye Mahallesi'nde durdurulan otomobilde 1204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu