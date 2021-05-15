Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
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Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yol kontrolü yaptı.

Şevkiye Mahallesi'nde durdurulan otomobilde 1204 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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