Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
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Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

01.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:30

Adana'da, 32 kilo 850 gram eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da, 32 kilo 850 gram eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeği "Tunga"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, otomobilin marşpiyel bölümüne gizlenmiş 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Polis, sürücü B.D'yi (25) gözaltına aldı.

Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
Bir otomobilde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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