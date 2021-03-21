Adana'da bir otobüste gümrük kaçağı 10 lastik ele geçirildi
21.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:34
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir otobüste gümrük kaçağı 10 lastik ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir otobüste gümrük kaçağı 10 lastik ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında gerçekleşen denetimler sırasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan aramalarda, 10 gümrük kaçağı lastik ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci