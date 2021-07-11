Adana'da bir okuldan televizyon çalan şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir okuldan televizyon çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir okuldan televizyon çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, bir okulun müdür odasından televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptıkları çalışmada, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Jandarma düzenlediği operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin televizyonu okuldan çıkardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu