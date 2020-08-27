Adana'da bir öğrenci, evinden bilgisiyarını çalan hırsızı sokakta kaçarken yakaladı
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Adana'da bir öğrenci, evinden bilgisiyarını çalan hırsızı sokakta kaçarken yakaladı

Adana'da bir evden bilgisayar çalan şüpheli, ders çalışan ev sahibinin oğlu tarafından sokakta kaçarken yakalandı.

Adana'da bir öğrenci, evinden bilgisiyarını çalan hırsızı sokakta kaçarken yakaladı
27.08.2020 04:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 04:35

Adana'da bir evden bilgisayar çalan şüpheli, ders çalışan ev sahibinin oğlu tarafından sokakta kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarda ders çalışan M.Y, dinlenmek için balkona çıktı.

Yaklaşık 10 dakika sonra odaya giren ve bilgisayarının yerinde olmadığın fark eden M.Y, çalınmış olabilceği düşüncesiyle sokağa çıktı.

Küçük yaşta bir kişinin elinde bilgisayarla koşarak uzaklaştığını fark eden M.Y, şüpheliyi yakalayıp polisi aradı.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi Köprübaşı Polis Merkezine götürdü.

Kaynak: AA

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