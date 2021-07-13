Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Görüntü sosyal medyada tepki çekti.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde sabah evinden çıkan Sultan Nasırlıoğlu, evinin çevresinden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine boşluk alana giden Nasırlıoğlu, boş bir havuzda bıçaklanarak öldürülmüş halde bir köpek buldu. Bu anları çekip sosyal medyada paylaşan Nasırlıoğlu, ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ulaştı. Başkan Çetin'in talimatıyla ekipler gelerek köpeğin cesedini kaldırdı.

Sultan Nasırlıoğlu ise köpeği bıçaklayan yabancı uyruklu şahsı bulduğunu öne sürüp durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Adana'da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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