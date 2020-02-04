Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili 3 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

04.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:04

Adana'da, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 3 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çukurova Üniversitesindeki sınavlarına gitmek için yola çıkan öğrenciler Elif Farsak, Cansu Şen ve Püren Şahin'in içerisinde bulunduğu otomobilin lastiğinin patlaması sonucu halk otobüsüne çarpması ve Püren Şahin'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sonunda araç sürücüsü üniversite öğrencisi Elif Farsak ile Güngör A. ve Şıhmus E. hakkında "Taksirle ölüme neden olma, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamede, üniversiteli Püren'in öldüğü 2 arkadaşının da yaralandığı kazaya, yolda dışarıda bırakılan demir vana kapağının neden olduğuna dikkat çekildi.

Aracın lastiğinin demir vana kapağına değmesi sonucu patladığı ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Elif Farsak'ın durağa yanaşan H.M.K'nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptığı belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığının raporuna da yer verildi.

Raporda, sürücü üniversiteli Elif Farsak ile yoldaki çalışmadan sorumlu olduğu saptanan Güngör A. ve Şıhmuz E'nin kusurlu olduğu, otobüs sürücünün ise kusurunun olmadığı kaydedildi.

Tutuksuz sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Olay

Çukurova Üniversitesindeki sınavlarına gitmek için yola çıkan öğrenciler Elif Farsak, Cansu Şen ve Püren Şahin'in içerisinde bulunduğu 01 CSR 23 plakalı otomobil, 10 Mart 2017'de Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu yakınında 01 J 0294 plakalı halk otobüsüne çarpışmıştı. Kazada yaralanan üç öğrenciden Püren Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA