Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E. yönetimindeki 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda "U" dönüşü yaparken, Sabit Şekercioğlu idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü Şekercioğlu, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, hafif ticari araç sürücüsü M.E'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA