Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

27.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:46
Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.E. yönetimindeki 01 DEÖ 81 plakalı hafif ticari araç, merkez ilçesi Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda "U" dönüşü yaparken, Sabit Şekercioğlu idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü Şekercioğlu, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, hafif ticari araç sürücüsü M.E'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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