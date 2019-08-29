Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davası

29.08.2019 13:54

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sürücü tutuklu sanık Mustafa Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Mustafa Ö, "Olay günü Erdemli'den Adana'ya gelmek için yola çıktım. Kavşağa girerken benim istikametimde yeşil ışık yandığını gördüm. Fakat kavşaklardaki trafik ışığı ben görmeden kırmızıya geçmiştir. Sağ taraftan gelen bir araç bana yol verdi. Müşteki Tuğçe Ç'nin kullandığı araç ise yola devam etti. Kaza kaçınılmaz bir durumdu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Kazada hayatını kaybeden yaya Remzi E'nin oğlu Eren E. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sürücü Mustafa Ö. olay yerinde fren bile yapmamış. Ayrıca 50 kilometre hız sınırı olan bir otoyolda 70-80 kilometre hızla araç kullanmıştır. Olaydan sonrada kaçmaya çalışmıştır. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim." ifadesini kullandı.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de kazanın yaşandığı kavşaktaki MOBESE kayıtlarının incelenmesi Adana İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mustafa Ö. idaresindeki otomobil, 17 Haziran 2019'da merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar kavşağında Tuğçe Ç. idaresindeki araca çarpmıştı.

Kazada yaya Remzi E. ölmüş, Tuğçe Ç'nin idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan annesi Fatma Ç. ise yaralanmıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA