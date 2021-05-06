Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı
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Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın 2 zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesindeki evine gelen bacanağı İsmail A'yı aralarında çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü öne sürülen ve olayda kendisi de yaralanan Muhammet Sait T'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerinde bulunan ve kavga sırasında Muhammet Sait T'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen İsmail A'nın arkadaşı H.A'yı (17) da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Sait T. ve H.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narlıca Mahallesi'ndeki evine gittiği bacanağı Muhammet Sait T. ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İsmail A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kavga sırasında yaralanan Muhammet Sait T. de hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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