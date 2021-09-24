Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan aracın sahibi tutuklandı - Haberler
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Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan aracın sahibi tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan aracın sahibi tutuklandı

Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan otomobilin sahibi, yeni bulgulara ulaşılması üzerine tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan otomobilin sahibi, yeni bulgulara ulaşılması üzerine tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 8 Eylül'de Koray S'nin, plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, mahkemeden serbest bırakılan araç sahibi Erdal E. hakkında, yeni görüntülere ulaşılması üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Polislerce gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Bu arada, Koray S'nin kaçırılmasında kullanılan otomobilin olaydan saatler önce el değiştirmesi ve plakalarının sökülmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ayrı araçlarla Şakirpaşa Caddesi'ne gelen iki şüphelinin birbirlerine devrettikleri araçlarla bölgeden ayrıldığı, suçta kullanılan otomobilin daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görüldüğü görüntülerde, park halindeki araçtan inen kişinin plakaları sökmesi de yer alıyor.

Koray S'nin ise 21 Eylül'de alıkonulduğu yerden kaçtığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili firari R.T. ve E.A. ile E.T'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Koray S, 8 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde plakasız bir otomobile bindirilerek kaçırılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Yusuf T. (33) ve Haydar A. (39) ile aracın sahibi Erdal E'yi gözaltına almış, zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Savcılığın üst mahkemeye itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ve Haydar A, "cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmış, Erdal E. ise serbest kalmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da bir kişinin kaçırılmasında kullanılan aracın sahibi tutuklandı - Haberler
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