Adana'da bir kişinin kaçırılması olayına karıştıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin kaçırılması olayına karıştığı öne sürülerek gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Koray S'nin (46), bir süre önce Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde plakasız bir araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Koray S'nin, Erdal E. adına kayıtlı otomobil ile Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ve Erol A. (34) tarafından kaçırıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler Yusuf T, Haydar A. ve aracın sahibi Erdal E. gözaltına alındı, kaçırılan Koray S. ile diğer zanlılar bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince serbest bırakıldı.

Savcılığın üst mahkemeye itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ve Haydar A, "cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Koray S'nin bulunması, firari Rıdvan T. ve Erol A. ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen Emrah T'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, kaçırılan Koray S. ile şüphelilerin, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları iddia edildi.

Satış vekaletini iptal ettirdiği iddiası

Kentte 2018'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyon kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen Koray S'nin, kızı R.S. ve eski eşi Asuman S. üzerine kayıtlı 2 iş yerinin de arasında olduğu çok sayıda gayrimenkulün satış vekaletini noter aracılığıyla Yusuf T'ye verdiği ancak Koray S'nin kaçırılmadan önce Asuman S. ile notere giderek yaklaşık 50 milyon lira değerindeki iş yerinin satış vekaletini iptal ettirdiği öne sürüldü.

Kaçırılma anı kamerada

Koray S'nin kaçırılması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, maskeli ve eldivenli zanlı, zorla otomobile bindirdikleri kişinin kurtulmaya çalışması üzerine müdahale edip üzerine aracın kapısını kapatıyor. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da ellerine geçenleri araca atarak zanlılara engel olmaya çalışıyor. Ancak şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşıyor.

Koray S'yi kaçıran 4 zanlının olaydan kısa süre önce bir arada bulunduğu görüntü de bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.