Adana'da bir kişinin cebinden telefon çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Adana'da bir kişinin cebinden telefon çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

28.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:54
Adana'da bir kişinin cebinden telefon çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cebinden telefonunu çaldığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cebinden telefonunu çaldığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan R.Ş, 19 Ocak'ta nöbetten çıktıktan sonra Yenibaraj Mahallesi'ndeki evine geldiğinde telefonunun cebinde olmadığını fark etti.

Polise başvuran R.Ş, evine giderken çakmak istemek için bir kişinin yanına geldiği yönünde ifade verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin K.Y. (35) olduğunu tespit etti.

Ekipler, K.Y'yi Yenibaraj Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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