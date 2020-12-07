Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
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Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

07.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:58

Adana'da bir kişinin 1100 lirasını gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin 1100 lirasını gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 3 kişinin Hıdır Ortaç'ın (65) zor kullanarak içinde 1100 lira olan cüzdanını aldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Muhammet Emin B. (22), Mustafa A. (19) ve Kerem E'yi (18) aynı mahallede yakaladı.

Ekipler mağdurdan gasbedilen cüzdanı çöp konteynerinde buldu.

Zanlılardan Muhammet Emin B, Mustafa A'nın hırsızlık, kasten yaralama, kaçakçılık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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