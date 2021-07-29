Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı

Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir binanın 2. katında, F.U. ile babası E.U. ve kardeşi U.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.U, babası ile kardeşini bıçakla yaralayarak kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı baba ile oğlu ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Cehennemin fragmanı gibi! Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Tanju Özcan Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bir kişi tartıştığı babası ve kardeşini bıçakla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:49:48. #1.16#

title