Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Taş Mahallesi'nde M.Ö. isimli kişi bilinmeyen nedenle tabancayla çevreye ateş açtı.
Bu sırada söz konusu yerde bulunan Alperen S. tabancayla yaralandı.
Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay sonrası kaçtığı tespit edilen M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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