Adana'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı - Haberler
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Adana'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı

Adana'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan E.Y'nin özel bir araçla hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Bacağından yaralandığı tespit edilen E.Y'nin tedavinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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