Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 54 yaşında bir erkek, evinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 54 yaşında bir erkek, evinde ölü bulundu.

Yeşiloba Mahallesi'nde ikamet eden Ertan Ü'den haber alamayan komşusu, oğlu Ata Ü'ye haber verdi.

Ata Ü, evine gittiği babasının kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından kontrol ettiği evde Ertan Ü'nün cansız bedenini buldu.

Ertan Ü'nün ölümünün şüpheli bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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