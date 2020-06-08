Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

08.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 07:35

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.

Belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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