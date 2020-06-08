Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
08.06.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 06:45

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.

Belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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