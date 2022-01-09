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Adana'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Adana'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Berat Y. (19), Serinevler Mahallesi'nde sokakta yakınları tarafından bıçaklanmış halde bulundu.

Yakınlarının olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırdığı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Berat Y'yi yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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