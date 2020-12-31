Adana'da bir kişi amcasının oğlunu öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

G.Y. (25) ile amcasının oğlu R.Y. arasında, İnönü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, av tüfeğiyle G.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan G.Y, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan R.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu