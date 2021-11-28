Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi.
Kozan Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyondan yola odun parçaları düştü.
Düşen odunlar aynı istikamette seyir halindeki 3 otomobile zarar verdi.
Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yola düşen odunlar trafiği aksattı.
Kaçan kamyon şoförün bulunması için polisin çalışması sürüyor.