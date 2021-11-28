Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi - Haberler
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Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi.

Kozan Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyondan yola odun parçaları düştü.

Düşen odunlar aynı istikamette seyir halindeki 3 otomobile zarar verdi.

Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yola düşen odunlar trafiği aksattı.

Kaçan kamyon şoförün bulunması için polisin çalışması sürüyor.

Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

Adana'da bir kamyondan yola düşen odunlar 3 otomobile zarar verdi

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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