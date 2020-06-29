Adana'da bir kadın, torununun gözü önünde intihara kalkıştı! Kadın neden intihar etmek istedi?
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Adana'da bir kadın, torununun gözü önünde intihara kalkıştı! Kadın neden intihar etmek istedi?

Adana, Yüreğir'de yaşanan olayda, bir kadın, 3 yaşındaki torununun gözleri önünde kendini Seyhan Nehri'ne bıraktı. Çocuk göz yaşları içinde kalırken, anneanne polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Peki, kadın neden intihar etmek istedi?

Adana'da bir kadın, torununun gözü önünde intihara kalkıştı! Kadın neden intihar etmek istedi?
29.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:58

Yüreğir ilçesinde, Feride C. adlı bir kadın, Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra torununun karşısında Seyhan Nehri'nin sularına kendini bıraktı. Yaşamak istemediğini belirten kadın, polislerce sudan çıkarıldı ve 3 yaşındaki çocuk da annesine teslim edildi.

KADIN NEDEN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ?

Adana'da bir kadın "Bu hayattan sıkıldım, yaşamak istemiyorum" diyerek 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyince, kız çocuğunun gözyaşları içleri sızlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi. Feride C. daha sonra, "Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum" diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi. Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi. Bir süre daha A.B, Feride C'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.

ÇOCUK ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Bu arada, kadının torunu korkup gözyaşlarına boğuldu. Feride C. olay yerine gelen polisin de yardımıyla sudan çıkartıldı. Baygınlık geçiren kadını gören torunu da ağlamaya devam etti. Kız çocuğunun ağladığını gören polis ise onu kucağına alıp teskin etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan Feride C, ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kız çocuğu ise polis tarafından annesi Burcu K'ye teslim edildi.

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